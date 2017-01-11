對日抗戰改14年 中網友：可追認后羿為共產黨員

「8年抗戰」將全面改成「14年抗戰」，藉此提高中共「東北抗日聯軍」在對日戰史中的地位。（圖擷取自中國網站）

2017-01-11 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國教育部將改寫中小學教材，將「8年抗戰」改成「14年抗戰」，意在讚揚中共黨幹部領導於「九一八事變」後成立的「東北抗日聯軍」。中共「14年抗戰」的說法，引發台、日、中網友議論，日本網友認為這是在「篡改歷史」，中國網友也批評，「將后羿納入黨員，一人射落8日」。

中國中小學教材，「8年抗戰」將全面改成「14年抗戰」，將中日戰爭爆發時間提早至1931年的「九一八事變」，藉此提高中共「東北抗日聯軍」在對日戰史中的地位。

昨日在日本雅虎網站上，日本網友稱「這是在篡改歷史」。有人說，「增加了6年，真厲害呀。乾脆寫成30年吧」。

中國網友因此流傳一則短文，讓網友笑翻。「如果追認丁汝昌（清朝甲午海戰北洋艦隊提督）為共產黨員，抗戰史可延長51年；追認戚繼光（明朝抗倭將領）為共產黨員，抗戰史更可延長417年；追認唐朝的劉仁軌（與新羅聯兵，在白江口之戰大敗日本、百濟聯軍）為黨員，抗戰史可延長1353年。不過我認為中國人民身體裡天生就有抗日基因，早在史前就有后羿射日，如果追認后羿為共產黨員，他是人類歷史上最早抗日的，一人射落8日」。

台灣網友在PTT回應，「夸父追日擺明是個媚日的漢奸」、「反正抗日跟共產黨沒甚麼大關聯」、「一分抗日也敢嘴」、「中國網友滿有創意的」等。