美軍F-35首次海外部署 派駐日本對付中、俄
2017-01-11 10:27
美國海軍陸戰隊10日表示，目前已派出一隊F-35隱形戰機中隊進駐日本岩國航空基地，這是F-35戰機首次在海外永久作戰部署。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷在亞太區域擴張軍武，造成各國緊張，美國海軍陸戰隊10日表示，目前已派遣一隊F-35隱形戰機中隊進駐日本岩國航空基地，這是F-35戰機首次在海外永久作戰部署。
綜合外媒報導，美國海軍陸戰隊發出聲明表示，海軍陸戰隊第121戰鬥攻擊中隊的10架F-35B戰機，於9日從亞利桑那州的尤馬海軍陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Yuma）出發，預計12日全部飛抵日本岩國航空基地。這批F-35戰機屬陸戰隊專用的型號F-35B，可執行短程起飛和垂直降落。
早在月初新年期間，美國太平洋司令部空軍指揮官歐蕭尼西（Terrence O’Shaughnessy）就表示，中國軍機近年不斷在南海飛行，且俄國與北韓也常有挑釁動作，美方將在亞太區域全面派駐F-35戰機，以確保戰力超越敵方勢力。
美國海軍陸戰隊發出聲明表示，海軍陸戰隊第121戰鬥攻擊中隊的10架F-35B戰機，將於12日全部飛抵日本岩國航空基地。（法新社）
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