馬雲見川普意圖？日媒：想擺脫「惡名市場」之名

2017-01-11 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國阿里巴巴創辦人馬雲9日與美國準總統川普會面，向川普承諾未來5年會為美國創造100萬份工作，不過日媒分析，馬雲的意圖其實是想擺脫「惡名市場」之名。

《日本經濟新聞》報導，馬雲與川普會面背後似乎有兩個意圖，分別是擺脫是「惡名市場」名單，與避免中美發生經濟摩擦。

美國貿易代表署（USTR）在去年12月公布「惡名市場（Notorious Markets）」報告，阿里巴巴旗下的淘寶網，在時隔4年後再度被列入。被列入黑名單後，影響不只是美國企業，甚至其他國家的企業都會對阿里巴巴的網站感到猶豫，所以馬雲很希望趕快取得川普的信賴，擺脫不好名聲的影響。

報導也分析，由於川普選舉期間就主張廉價中國産品奪走美國的就業機會、要提高中國產品關稅，當選後對中國的強硬發言也未停止。中國網路就流傳，如果美對中國產品收45％的關稅，中國的GDP將下降2.8％，中國經濟將受到衝擊，因此馬雲與川普會面也應證了中國的危機感。