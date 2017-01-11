哥國男女當街裸體騎馬 遭路人譏笑投石跟拍反開譙

2017-01-11 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕位於南美洲的哥倫比亞，出現一副奇景，有對疑似酒醉的情侶，竟全裸騎馬逛大街，遭路過民眾投以異樣眼光，譏笑狂噓，還有人拍攝影片上傳網路。

英國《太陽報》報導，這段影片的拍攝地點，應是在安蒂歐基亞省（Antioquia）的烏勞城（Urrao），一處靜謐的住宅街道上。只見影片中，坐在馬背上的男子，渾身赤裸從後方抱住僅著小褲褲的裸女，兩人自得其樂地騎馬逛街，路過民眾還追著他們興奮嗨叫，投石子，也有人質疑，這對情侶應該是喝醉酒，才會出現大膽行徑。

報導當中也提到，這名裸男隨後從馬背上跳下時，還搖搖晃晃站不穩，推測應是酒醉，而他的女友發現有人跟拍時，當場咆哮開譙。

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