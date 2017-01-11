義辣模「口愛巡迴」 首站達陣直呼「好累」
2017-01-11 09:47
〔即時新聞／綜合報導〕義大利去年12月4日進行修憲公投，反對民眾過半數，公投結果未過，總理倫齊也為此辭職下台。義大利辣模莎莉諾（Paola Saulino）選前曾下賭注，表示若修憲公投沒過關，就要替投反對票者口交。莎莉諾說到做到，日前才在龐貝完成首場「口愛感謝」巡迴，讓她直呼「好累」。
英國《每日郵報》報導，莎莉納表示，天后瑪丹娜也曾說，要為那些在美國總統大選，把票投給希拉蕊的選民，提供類似性服務，卻未兌現承諾，強調自己與瑪丹娜不同，「我一定言出必行」。莎莉納目前已完成在羅馬的首場口愛感謝巡迴活動，未來還繼續前往佛羅倫斯、波隆納、維羅納、米蘭、圖林、那不勒斯、巴里、萊切與巴勒莫9個城市。
對此，諸多「受惠」男粉絲表示非常期待，但也有不少「漏網之魚」抱怨，怎沒到他們所居住的城市，這不公平，另有部分義大利人怒批，怎能允許這種下流的事情發生，甚至有人酸莎莉納，只是藉機想紅。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 3D手術鼻竇炎 終結莫名頭痛
- 國軍立正新姿勢 五指併攏改雙手握拳
- 女子酒駕自撞公車 撞破肝臟出院後送辦
- 來看向日葵 偏區里長自辦花海節
- 拉倒孫文銅像判拘 蔡丁貴今天報到發監
- 葛仲珊吃到台北最爛比薩 歌詞直轟像ＸＸ
- 迎川普經濟新時代 世銀憂喜參半
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 獲黃復興支持？周刊爆韓國瑜將參選國民黨主席
- 尼加拉瓜總統就職 蔡英文坐奧蒂嘉妻旁
- 和發產業園區 5年條款解禁
- 魏少準大三元 巴特勒得1分
- 抗爭升溫 陳建仁︰年改腳步不會停
- 關子嶺光雕秀、特色餐誘人 去年遊客首破百萬
- 黨代表提主委黨魁併選 遭洪打槍
- 愛的小手變凶手 2歲童遭活活打死
- 水林停用掩埋場 半年出現3座垃圾山
- 特休預排整年？假日調移？勞動部提老闆9大劣招懶人包
- 台股開盤上漲20.53點 報9370.17點
- 嘉市托嬰漲2千元 議員批政府帶頭漲價
- 林子崴固定先發 小獅王要發威
- 林曉培轉型製作人 冷戰歌手
- 郝吳柱大打經國牌 「團長」建議先這樣作勝算較高
- 週五冷氣團報到 吳德榮：高山降雪週日後可期待
- 楊大正被爆離婚前帶女友同居... 鄭宜農出櫃有隱情？
- 國小有機午餐 挨批採購鬆散
- 興大開發可驗9種病媒蚊DNA鑑定晶片
- 易肇事路口 五權西路、環中路口蟬聯冠軍
- 黨魁選舉有人頭黨員傳聞 郝龍斌：不樂見
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- 台灣燈會節目出爐 時尚秀拚歌舞秀
- 判決書動輒百頁 律師公會︰應讓國中畢業生看得懂
- 彰南產業園區撤案 經部背書
- 接班? 侯友宜：市政工作一棒接一棒
- 《國道四號台中環線豐原潭子段》不滿協議價購太低 200民眾抗議
- 台灣最貴咖啡！他一杯賣1250元
- 政院掛保證 高中職畢業生就業至少領31K
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：義辣模「口愛巡迴」 首站達陣直呼「好累」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分