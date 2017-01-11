義辣模「口愛巡迴」 首站達陣直呼「好累」

2017-01-11 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕義大利去年12月4日進行修憲公投，反對民眾過半數，公投結果未過，總理倫齊也為此辭職下台。義大利辣模莎莉諾（Paola Saulino）選前曾下賭注，表示若修憲公投沒過關，就要替投反對票者口交。莎莉諾說到做到，日前才在龐貝完成首場「口愛感謝」巡迴，讓她直呼「好累」。

英國《每日郵報》報導，莎莉納表示，天后瑪丹娜也曾說，要為那些在美國總統大選，把票投給希拉蕊的選民，提供類似性服務，卻未兌現承諾，強調自己與瑪丹娜不同，「我一定言出必行」。莎莉納目前已完成在羅馬的首場口愛感謝巡迴活動，未來還繼續前往佛羅倫斯、波隆納、維羅納、米蘭、圖林、那不勒斯、巴里、萊切與巴勒莫9個城市。

對此，諸多「受惠」男粉絲表示非常期待，但也有不少「漏網之魚」抱怨，怎沒到他們所居住的城市，這不公平，另有部分義大利人怒批，怎能允許這種下流的事情發生，甚至有人酸莎莉納，只是藉機想紅。