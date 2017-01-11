好狂！「罰單王」欠繳728張交通罰單

2017-01-11 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名32歲男子，在過去8年因為違反交通規則而接到 728張罰單，累計罰單達到8萬1470令吉（约57萬台幣），平均4天接交一到罰單，但他從沒有繳過罰單，照樣橫行馬路，是當地警方列管的「罰單王」。

綜合外媒報導，罰單王在本月 4日終於落網，原因是他硬闖警方路障，遭到警方追捕，但過程卻很驚險，他數度衝破警方的攔截線，在跟警方進行追逐戰，最後在 5公里外遭到警方攔截逮捕入獄。

不過，罰單王在錄方口供後，獲准保外候審。