| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高屏、嘉義、馬祖空污糟 所有族群應減少戶外活動 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

好狂！「罰單王」欠繳728張交通罰單

2017-01-11  08:52

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名32歲男子，在過去8年因為違反交通規則而接到 728張罰單，累計罰單達到8萬1470令吉（约57萬台幣），平均4天接交一到罰單，但他從沒有繳過罰單，照樣橫行馬路，是當地警方列管的「罰單王」。

綜合外媒報導，罰單王在本月 4日終於落網，原因是他硬闖警方路障，遭到警方追捕，但過程卻很驚險，他數度衝破警方的攔截線，在跟警方進行追逐戰，最後在 5公里外遭到警方攔截逮捕入獄。

不過，罰單王在錄方口供後，獲准保外候審。

廣告
  • 馬國罰單王被逮了。圖為屏東警方交管重機隊。（資料照，記者蔡宗憲）

    馬國罰單王被逮了。圖為屏東警方交管重機隊。（資料照，記者蔡宗憲）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通罰單 交通違規
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：好狂！「罰單王」欠繳728張交通罰單


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.