到無牌診所墮胎 19歲孕婦小腸全被攪爛
2017-01-11 09:08
懷孕4個月的19歲韋姓女子去年在深圳一間無牌診所進行人工流產手術，但手術卻導致子宮破裂，小腸甚至還被拉了出來。（圖截自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國驚傳無牌醫生的恐怖醫療事故，有外媒報導指出，懷孕4個月的19歲韋姓女子去年在深圳一間無牌診所進行人工流產手術，但手術卻導致子宮破裂，小腸甚至還被拉了出來，中國警方已在月初逮捕到無照庸醫。
綜合外媒報導，中國19歲韋姓懷孕女子因家境不好，養不起孩子，去年5月經親友介紹到深圳一間診所，花了500塊人民幣（約新台幣2500元）進行人工流產，診所的張姓醫生先給韋女吃墮胎藥，並用鉗子把胎兒夾出來，但過程卻也把小腸拉了出來。
韋姓女子在術後肚痛不堪，轉往東莞市一間醫院搶救，才知道她的小腸已全部被攪爛且嚴重感染，在接受切除手術後，目前已失去小腸消化的功能，但也因當初手術造成子宮破裂，未來無法再生育。目前康復的她正在各地打聽小腸移植手術的消息
中國警方表示，1月初已在四川省逮捕當初行醫的無照女醫師，她也承認說自己只是護校肄業，並沒有醫生執照。而當初的無牌診所就藏身在深圳市區，內部裝修就像普通住宅一樣，甚至進行流產手術的地方竟只是一張床，設備相當簡陋。
韋姓女子在轉往東莞市一間醫院搶救，才知道她的小腸已全部被攪爛，在接受切除手術後，目前已失去小腸消化的功能，未來無法再生育。（圖截自網路）
中國警方表示，無牌診所就藏身在深圳市區，內部裝修就像普通住宅一樣，甚至進行流產手術的地方竟只是一張床，設備相當簡陋。（圖截自網路）
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