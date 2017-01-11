遼寧艦駛過台灣海峽 美：密切監視共軍

遼寧艦今日駛過台灣海峽，美國密切監視共軍行動。（路透資料照）

2017-01-11 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕國防部證實，中國遼寧艦航母戰鬥群今日上午7時已從台灣海峽駛過，國防部長馮世寬在國防部坐鎮指揮。美國官方今日表示，美方密切監視中國的軍事活動，不希望看到這類武力展示。

據《中央社》報導，美國國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞絲（Grace Choi）表示，美國會繼續密切監視區域情勢發展，對於中國近日海軍的發展，不做個別評論，但美國會繼續觀察中國的軍事活動，確保所有國家在國際法上享有的保障。

崔葛瑞絲說，兩岸關係的和平穩定是美國的根本利益，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀的行動，支持兩岸穩定，避免破壞現有和平的行動。國務院副發言人唐納（Mark Toner）表示，美國的策略是要降低亞太區域的緊張局勢，不希望看到這類武力展示或是任何形式的升高緊張。