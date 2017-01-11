加拿大內閣人事大幅異動 外長換人
〔中央社〕加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大政府今天將宣布多項內閣人事異動。新任外長將由女性閣員、原國際貿易部長方慧蘭(Chrystia Freeland)擔任。
原移民部長麥家廉（John McCallum）將出任加拿大駐中國大陸大使。
CBC指出，杜魯道政府趕在川普即將正式就職前進行內閣重組，把能力強的內閣部長調整到關鍵位置，以強化未來加美和加中關係。
方慧蘭現年49歲，2013年當選國會議員，在從政前是傳媒工作者，曾為金融時報、環球郵報和路透社工作，並出版數本暢銷書，丈夫是紐約時報記者博利（Graham Bowley）。杜魯道（Justin Trudeau）接掌自由黨黨魁後，曾多次在演講中引述她的著作，並遊說她出馬從政。2015年底自由黨上台後，方慧蘭晉升閣員，擔任國貿部長。
方慧蘭5日曾在蒙特婁一項國際組織演說中公開表示，2017年全球經濟形勢看似更加複雜暗淡，但那怕美國與其他地方保護主義抬頭、民粹運動崛起，她仍能「看見加拿大的希望和機會」。
內定出任駐中國大使的麥家廉今年65歲，是政壇老將。他在2000年當選國會議員後，於2002年至06年間，先後出任國防部長、退伍軍人事務部長和稅務部長。2015年於杜魯道內閣出任聯邦移民、難民及公民部長。
麥家廉甫於去年8月訪問北京，成功爭取在中國大陸開設更多簽證申請中心，強調加國希望吸引更多的中國學生、遊客和臨時勞工前往加拿大。中國則是提出交易條件，包括期盼加拿大加入由中國發起成立的亞投行、開啟中加自由貿易協定談判和中加引渡協議等等。9月初，杜魯道總理訪問中國大陸，正式宣布申請加入亞投行，是第一個申請加入的北美國家，也讓加中關係升溫。
其他訂於今天宣布調整的內閣部長人事還包括：國際貿易部長由財政部長國會秘書沈潘（ Francois-Philippe Champagne) 接任、勞工部長由原任女性地位部長哈吉杜（Patty Hajdu）接任、女性地位部長由原民主體系部長孟瑟芙（Maryam Monsef）接任、民主體系部長由葛德（Karina Gould）接任、移民部長由胡珊（Ahmed Hussen）接任。
其中，新任民主體系部長的葛德，原為國際發展部長國會秘書，年僅29歲。接任國貿部長的沈潘，則是在2015年底大選中首度當選國會議員。原任加拿大外長狄安（Stephane Dion）未來將出任外交官職。
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標題：加拿大內閣人事大幅異動 外長換人
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