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解放軍海上擴張 美提新海洋控制大戰略

2017-01-11  00:30

〔中央社〕解放軍航空母艦與隨行船艦動作不斷，面對全球海上變局，美軍已研擬「新海洋控制」大戰略，回歸至二次大戰前後列強控制海洋的局勢，並對此調整船艦部署。

美國第3艦隊卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦打擊群6日離開美國西岸聖地牙哥港，是美軍在二次大戰後，首度由第7與第3艦隊在西太平洋海域共同執行任務，具高度戰略意義。

美國太平洋司令部在推特（Twitter）貼文，卡爾文森號駛入太平洋後，即進行首次軍機起降訓練。

此外，美軍太平洋艦隊也在推特上指出，船艦已開始執行「新海洋控制」大戰略的訓練。

為因應國際局勢變化與解放軍勢力在西太平洋快速擴張，美國海軍由2016年起，研擬回歸二戰前後的「海洋控制」（Sea Control）大戰略，美國的「新海洋控制」除了增加船艦數量，也提高關鍵海域的布局。

美國海軍水面船艦部隊（Naval Surface Forces）指揮官羅登（Tom Rowden）指出，美軍控制全球海域近1/4個世紀，美國及其盟邦夥伴的安全利益如今為新崛起的競爭者、無懼衝突的國家以及武裝的非政府集團所挑戰，全球已回歸大國在海上競爭的狀態，美軍必須因應做出調整。

羅登在美國海軍研究學報（USNI Proceedings）1月號專文中強調，美國海軍必須控制全球海域展現軍力，各國海軍的首要任務都是控制海洋，美國過去對這種概念不太清楚，但要用正確的字眼，如此才能形塑回歸海洋控制的適當途徑。

解放軍海軍船艦近期快速動員，整軍出發進行長程任務，效率看來比美軍還快。

對此羅登在國防新聞（Defense News）指出，他期望美軍艦隊人員在船上信心百分百，有絕對能力執行交付任務。他說，「中方在想什麼？我不知道，但我覺得他們認為就是要這樣做。這有點有趣，但最後會怎樣？我不知道。」

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