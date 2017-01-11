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異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到

2017-01-11  00:30

〔中央社〕日本九州大學研究團隊宣布，他們已找到異位性皮膚炎會引發強烈搔癢的特定蛋白質，這項研究發現因為可能有助於研發出從根本治療症狀的新藥而備受矚目。

日本放送協會（NHK）報導，據信日本國內有1成左右人口罹患異位性皮膚炎，在此之前的研究中，已知強烈搔癢症狀與免疫細胞製造過多IL-31物質有關，但詳細機制仍不明。

九州大學生體防禦醫學研究所的福井宣規教授領導的研究團隊，利用老鼠進行實驗，結果發現到相較於健康者的情形，發生異位性皮膚炎時免疫細胞核中名為EPAS1的特定蛋白質會增加。進一步利用基因操控技術讓EPAS1不會增加，則IL-31會減少而抑制症狀。此現象，利用患者的細胞進行實驗也獲得確認。

研究團隊認為，EPAS1在引發強烈搔癢上扮演重要作用，並期待或許有助於研發出根本治療症狀的藥物。

福井教授表示，目前治療異位性皮膚炎只有對症療法，希望藉由此研究發現，能研發出從根源斬斷搔癢的新藥。

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