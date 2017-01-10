超狂眼妝！英國16歲少女眼皮重現梵谷名畫

艾特比擁有超高眼妝技巧，能在眼皮上細膩的描繪出許多大師的名畫。（圖擷自DailyMail）

2017-01-10 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕眼妝的最高境界，許多女性都有著高超的化妝技術，不過國外這名少女的眼妝可說是「神乎其技」！她在小小的眼皮上，重現出許多大師的經典名畫，讓人看了不得不佩服。

根據《每日郵報》報導，英國一名16歲少女艾特比（Stefania Atupe），擅長在眼皮上細膩的描繪出許多大師的名畫，其中包括梵谷的「星夜」、日本浮世繪畫家葛飾北齊的「神奈川沖浪裡」及莫內的睡蓮系列等等，除了這些之外，她也曾嘗試過動物系列，像是孔雀、花豹。

而這項「技能」全是艾特比自己摸索而來，她表示，自己非常喜愛梵谷，自從6歲時發現自己與他同天生日後，梵谷就成為了她的靈感來源。