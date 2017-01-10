馬雲會川普承諾百萬就業機會 美媒：不要相信
2017-01-10 23:27
〔即時新聞／綜合報導〕中國阿里巴巴創辦人馬雲9日拜訪紐約川普大廈，與美國準總統川普（Donald Trump）會面，並承諾將在美國創造100萬個就業機會，對此，有美國金融媒體直言，不要相信。
川普在和馬雲會面後表示，兩人將進行偉大的事業，有關小企業、年輕人和美國農產品銷往中國。馬雲也指出，要支持美國中西部100萬個小企業，透過他的電商平台把商品賣到中國和亞洲，藉此讓這些企業增加1個職位，如此就會創造100萬個就業機會。
但美國金融媒體《MarketWatch》指出，不要相信此事，不要被億萬富翁在川普大廈的會面，聲稱在美國就業機會取得偉大的進步所蒙蔽，「阿里巴巴不會在美國創造100萬個就業機會，至少不是直接」。
該媒體指出，阿里巴巴是希望藉此讓更多美國品牌在其電商平台銷售商品；這些工作機會並不是川普許諾的「工作」、不是許多美國人聽到川普有關創造就業時所想到的。「他們只是阿里巴巴早先宣布要在中國以外地區擴張業務，其宣傳的一部分」。
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