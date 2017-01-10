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地核中5％不明物質找到了？日本科學家這麼說...

日本科學家認為，地核中除了鐵跟鎳，最可能還有硅的存在。（圖翻攝自GOOGLE地圖）

2017-01-10  22:48

〔即時新聞／綜合報導〕過去地科學家認為，地核中約有85%成分是鐵，鎳則佔約10%，但仍有5%的成分不明，今傳出日本科學家表示已鑑定出這5%的不明元素，最有可能是硅（silicon，另作「矽」）。

《BBC》報導，日本東京大學學者大穀榮治團隊製造了鐵與鎳的合金，將其與硅混合，放到與地核相仿的高壓、高溫環境中，結果顯示，混合物與地球內核地震波數據所得吻合。

大穀榮治表示，目前結果還需要進一步確認，也不能排除有其他元素存在的可能。

英國劍橋大學專家雷德芬（Prof Simon Redfern）表示：「這些複雜的實驗真的很讓人興奮，提供了一扇窗口，讓我們窺探地球內部在45億年前剛形成時的模樣，當時的地核才剛開始和地球的岩石部分分離。」但他也補充，有其他研究者認為，氧氣可能也是地核中重要的一部分。

他指出現行兩種不同理論，第一種假設地球形成初期，地核中的氧氣非常少，即「運原狀態」（reducing conditions），如大穀的推論正確，即可證明地核含氧量比地球的其他部分少；另一種理論則認為地核當時氧氣豐富，如果地核會吸收氧氣，包圍地核的岩石地幔的氧氣就會枯竭，他認為還需要更多研究來證實大穀的發現。

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