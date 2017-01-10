阿富汗連2起爆炸釀21死40傷 塔利班認犯案

2017-01-10 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）今天發生兩起由自殺炸彈客、汽車炸彈造成的連續爆炸案，目前已有至少21人死亡、40餘人受傷。

綜合外媒報導，阿富汗喀布爾今天有一名自殺炸彈客引爆自身炸彈，幾秒後又有一個汽車炸彈被引爆，至今已至少有21人死亡、40多人受傷，很多傷者已被送往醫院。

報導指出，這次的爆炸攻擊鎖定的目標應該是阿富汗的政府機構和國會議員的辦公室。目前塔利班組織的發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）已經承認犯案。