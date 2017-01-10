| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遼寧號今晚沿海峽北返 我國戰機全程待命警戒 捷運公館站男子臥倒廁所 送醫不治 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

阿富汗連2起爆炸釀21死40傷 塔利班認犯案

2017-01-10  21:44

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）今天發生兩起由自殺炸彈客、汽車炸彈造成的連續爆炸案，目前已有至少21人死亡、40餘人受傷。

綜合外媒報導，阿富汗喀布爾今天有一名自殺炸彈客引爆自身炸彈，幾秒後又有一個汽車炸彈被引爆，至今已至少有21人死亡、40多人受傷，很多傷者已被送往醫院。

報導指出，這次的爆炸攻擊鎖定的目標應該是阿富汗的政府機構和國會議員的辦公室。目前塔利班組織的發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）已經承認犯案。

廣告
  • 爆炸攻擊發生後，阿富汗警方展開戒備。（美聯社）

    爆炸攻擊發生後，阿富汗警方展開戒備。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 塔利班 恐怖攻擊 阿富汗
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：阿富汗連2起爆炸釀21死40傷 塔利班認犯案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.