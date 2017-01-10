阿富汗連2起爆炸釀21死40傷 塔利班認犯案
2017-01-10 21:44
〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）今天發生兩起由自殺炸彈客、汽車炸彈造成的連續爆炸案，目前已有至少21人死亡、40餘人受傷。
綜合外媒報導，阿富汗喀布爾今天有一名自殺炸彈客引爆自身炸彈，幾秒後又有一個汽車炸彈被引爆，至今已至少有21人死亡、40多人受傷，很多傷者已被送往醫院。
報導指出，這次的爆炸攻擊鎖定的目標應該是阿富汗的政府機構和國會議員的辦公室。目前塔利班組織的發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）已經承認犯案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 測試「蜂群」無人機 美軍方：使我們領先對手
- 哥國知名景點驚傳吊橋倒塌 遊客摔深谷11死14傷
- 強國改寫8年抗戰教材！ 抗日戰爭變為14年
- 巴西監獄暴動 1週3起死傷逾百
- 外傳杜特蒂新年赴中國治癌 助理出面否認
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃疑沾富二代 老公爆走為抓小王？
- 竹南分局邀民眾「吹氣」 告誡酒駕恐要人命
- 翁曾持浩鼎記名股票 至少4000張
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung vows full support for winner
- 聯電、世界先進營收同創新高
- 搶攻吳敦義「故鄉票」？ 郝龍斌︰會選到底
- 柯建銘自訴告馬英九 北院、北檢審查偵辦中
- 鄉民解密「大平台」 讚王大陸根本先知
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
- 村上春樹時隔7年推長篇分冊大作 書名公布了！
- 〈年終掃除go〉6心法 雜物get out
- NBA》賽前離奇失蹤 羅斯缺席原因曝光
- 逢甲蕃薯哥車禍亡 苗警加強取締跨越雙黃線違規
- 黃子佼扛6位數房貸 新家為娶孟耿如作準備
- 你相信嗎？ 71歲潘迎紫真實年紀只有ＸＸ
- 做好春節疏運！ 交長：持續和台鐵工會溝通
- 森林守護無界線 巡山員打掃火車站
- 學貸1月16日起申辦 史上最低利率1.15％
- 新化武德殿震損牆面圖案 特殊工法修復
- 「台中林熙蕾」賣蔥油餅爆紅 狂遭檢舉只好歇業
- 5億院長！ 翁啟惠身家曝光
- 目擊警匪追逐 民眾拍紀錄片、指揮交通
- 回歸鄉村！貝克漢一家豪砸2億要搬到豪華農莊去
- 台南工業區垃圾危機 民代質疑廢棄物無處去
- 蔡英文離開宏都拉斯 未來雙方將多方合作
- 中壢人行步道開挖 意外發現鉛管
- 韓職》洋將薪水史上第二高 韓華鷹簽前勇士投手
- 助弱勢賣農產 花東好物平台上線
- 中華電信數位好厝邊 扎根在地產業
- 協議離婚中國老公 田麗再婚2年說掰掰
- 1/10重要財經新聞一覽
- 推動醫療外交 布國衛生部長訪台深化合作
- 焦點評論》郝吳柱的「正統」 干人民何事
- 春節國5客運》大台北往返宜縣 增班增上車點
- 新台幣反彈1.19角 中午暫收31.987元
- 台灣燈會2.11開幕 名模時裝秀vs.布袋戲歌舞秀
- 浪子盡孝 收容人捐肝救父成功
- 詹啟賢傳參選黨主席？ 洪秀柱：是個人才為何不行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：阿富汗連2起爆炸釀21死40傷 塔利班認犯案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分