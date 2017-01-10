中國玩家等無寶可夢 廣電總局：威脅國家安全

2017-01-10 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕紅遍全球的《精靈寶可夢》已不再像剛推出時那麼熱門轟動，但中國仍遲遲沒有開放，玩家僅能下載山寨版。中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會發文說明，在詢問中國廣電總局後，指出因該遊戲「暴露出一些現實問題和潛在風險，甚至對國家安全和人民生命財產造成威脅」因此才無法開放玩家下載。

綜合媒體報導，《精靈寶可夢》熱潮已退，但中國的寶可夢迷仍無法玩到該款遊戲，而中國不少遊戲企業看準寶可夢商機，也嘗試開發類似手遊，中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會，就此一情況向廣電總局詢問相關的管理政策。

據廣電總局回覆，指出因《精靈寶可夢》這類AR實境遊戲對地理信息安全、社會交通安全和消費者人身安全的威脅等，具有「較大社會風險」，因此出於「國家安全考量」，將與相關部門協調開放與否，在有結果前，同類型遊戲也不會上市。