15歲少女吃完食物後過敏死亡 2印度餐廳店員遭捕

2017-01-10 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕有些人對特定食物過敏，只要吃了身體就會出問題、嚴重甚至會死亡。英國一名少女日前吃了印度料理後身體出現過敏狀況，送醫後兩天死亡，現在餐廳的兩位員工被懷疑過失殺人，遭警方逮捕。

綜合外媒報導，英國蘭開夏（Lancashire）16歲少女梅根（Megan Lee）去年12月30日在一間印度餐廳點了外帶食物。她在吃了食物後身體就出現嚴重的過敏現象，因此立刻被送到醫院，不過她在兩天後仍被宣告不治。

兩位分別為37、38歲、當時在印度餐廳工作的員工，事後被英國警方認為有過失殺人嫌疑，因此遭逮捕。蘭開夏警方表示，梅根身體曾出現過敏狀況，不過確切的死因還需要進行調查。