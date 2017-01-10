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拐杖也能「救」命！美國85歲老翁擊窗勇救2女

2017-01-10  22:35

〔即時新聞／綜合報導〕人命比什麼都重要，美國一名高齡老翁，平時須倚靠拐杖行走，但遇到車禍時，他為了救人不顧自身安危，拿起手上的拐杖擊破擋風玻璃，英勇的從起火的車輛中救出兩名女子。

綜合外媒報導，美國德州伯利森（Burleson）一名85歲老翁馬布特（Lindell Marbut），日前與看戶楊恩（Sondra Young）撞見一起超速失控翻覆的車禍，22歲的女駕駛及另一女乘客因此受困在車內，且此時汽車還開始起火燃燒。

楊恩見狀後趕緊撥打電話報警，而平時行動不便的馬布特竟拿起手中的拐杖，打破擋風玻璃，與看護合力將駕駛及乘客救出車外。雖然兩名女性傷勢嚴重，但接受治療後就可復原。

事後當地緊急事務志工佛萊明（Keith Flemming）對此讚揚了馬布特表示，「如果不是這名紳士將她們拉出，可能無法倖免於難。」。

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  • 85歲高齡老翁馬布特，英勇拿起拐杖，打破擋風玻璃，與看護合力將駕駛與乘客救出車外。（翻攝自foxnews）

    85歲高齡老翁馬布特，英勇拿起拐杖，打破擋風玻璃，與看護合力將駕駛與乘客救出車外。（翻攝自foxnews）

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