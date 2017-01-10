海中突遭襲擊 潛水客拿魚槍刺穿鯊魚嘴保命
2017-01-10 23:00
丹尼爾用魚槍刺進鯊魚的嘴裡。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕潛水客丹尼爾（Kerry Daniel）日前到澳洲昆士蘭附近的大堡礁抓魚，但卻突然遇到鯊魚攻擊，所幸他當機立斷，將手中的魚槍直接插入鯊魚嘴巴，才逃出險境。
《每日郵報》報導，丹尼爾表示，當時他和其他人在捕魚，事發當時他正好獨自行動，此時他發現這隻低鰭真鯊（bull shark）在他下方50公尺處游泳，雖然他試圖避開，但鯊魚卻直接撲面而來。
丹尼爾表示，他有預料到鯊魚可能攻擊他，所以做好了準備，當鯊魚衝過來時，他便直接鎖定鯊魚的嘴巴，直接把魚槍插入，場面相當驚險。
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