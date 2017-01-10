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中客抓鳥拍照被制止 竟摔斷牠翅膀洩憤

2017-01-10  22:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南昆明海埂大壩風景優美，有許多成群結隊的紅嘴鷗，是著名的觀光勝地，但卻有中國遊客抓住紅嘴鷗翅膀拍照，遭到保全阻止後心生不滿，他竟當場把紅嘴鷗的翅膀給摔斷，兇殘的手法讓人傻眼。

綜合中媒報導，兇手是一名50多歲的男性，他先抓住紅嘴鷗，再用手捏了紅嘴鷗的翅膀來拍照，保全出聲阻止後，他把紅嘴鷗重摔在地，導致紅嘴鷗翅膀被摔斷，還流了血。

旁邊的遊客目睹全程都相當震驚，但無人敢上前制止，有遊客就稱「因為怕得罪人」，保安則是直接把男子帶回辦公室，報警處理。

當地遊客亂象頻傳，光在昨（9）天就有3起抓紅嘴鷗事件，有2名男子用食物引誘紅嘴鷗，之後再伸手抓住紅嘴鷗，面對保全的阻止，男子還辯稱：「我不知道紅嘴鷗不可以抓，我還以為可以帶走」，並辱罵保全。

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  • 中國雲南昆明海埂大壩風景優美，有許多成群結隊的紅嘴鷗，是著名的觀光勝地，有男子抓住紅嘴鷗拍照。（圖擷取自雲南網）

    中國雲南昆明海埂大壩風景優美，有許多成群結隊的紅嘴鷗，是著名的觀光勝地，有男子抓住紅嘴鷗拍照。（圖擷取自雲南網）

  • 紅嘴鷗的翅膀被摔斷。（圖擷取自雲南網）

    紅嘴鷗的翅膀被摔斷。（圖擷取自雲南網）

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