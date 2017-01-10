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苦追少婦不成 印度男怒對她兒潑酸毀容

2017-01-10  21:37

〔即時新聞／綜合報導〕得不到你就毀了你！印度一名男子因得不到一名少婦，竟就擄走她的兒子，並拿腐蝕性液體潑灑男童，最後還將他隨意棄置在路邊的垃圾桶，行徑相當惡劣。

綜合外媒報導，印度新德里一名25歲少婦普拉薩德（Soni Prasad）表示，從去年開始就一直被一名27歲的男子曼加爾（Mangal）騷擾，即使她不斷的拒絕，對方卻仍不放棄，還要求普拉薩德離婚改嫁給他。最後普拉薩德與丈夫不堪其擾，決定在去年7月搬家。原以為終能擺脫噩夢，不料她的2歲兒子阿迪蒂亞（Aditya）竟在去年12月初時離奇失蹤。

普拉薩德報警後，雖然順利找回了兒子，但兒子的模樣卻是相當淒慘，右半邊的臉已遭硫酸嚴重腐蝕，且除了臉部外，肩膀及雙手也有20%的灼傷，當地醫生表示，雖然目前已沒有生命危險，不過可能會失去一隻眼睛。

普拉薩德對此感到非常心痛表示，「他是我唯一的兒子，我很無助，犯人應該被處以絞刑，或跟我兒子遭受同樣的傷害」。目前警方已拘捕一名20歲的男共犯，並發出通緝令，全力追捕曼加爾。

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  • 無辜男童慘遭惡男潑酸，嚴重毀容。 （擷取自鏡報）

    無辜男童慘遭惡男潑酸，嚴重毀容。 （擷取自鏡報）

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相關關鍵字： 兒子 印度 恐怖 新德里 毀容 灼傷 硫酸 追求者
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