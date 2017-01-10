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不可以喜歡就拿走... 星國幽默歌曲討裝甲車

「歸還我的裝甲車」以方言、新加坡式英語的歌詞，搭配舊式方言歌曲旋律，「cannot suka suka take from me」是指不可以喜歡就拿走。（圖擷取自youtube）

2017-01-10  21:27

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡9輛裝甲車遭香港政府扣留至今，星國民眾為此創作了一首歌「歸還我的裝甲車（Give me back my Terrex chia）」，曲調相當幽默，9日上傳網路後吸引逾萬人次觀賞。

綜合星媒報導，49歲的星國民眾Alvin Oon是一名創意娛樂領域人士，想藉這首原創歌曲嘗試緩解緊張局勢，這首歌以方言、新加坡式英語的歌詞，搭配舊式方言歌曲旋律，相當幽默。

歌詞寫道，「Why you take my Terrex Chia（為何你要拿走我的裝甲車）」、「A-neh kuan buay sai mah（這樣不行嘛）」、「cannot suka suka take from me（不可以喜歡就拿走）」等。

Alvin Oon說，他花了2天時間寫詞編曲、安排音樂錄製、編輯影片等。他說，希望能透過音樂讓每個人都後退一步，為了一個更美好世界互相親切友好。

去年11月底，一艘從高雄開往新加坡的貨輪在香港停靠時，星國9輛裝甲車遭港府扣留，該事更演變成外交風波，造成星、中兩國關係緊張。星國總理李顯龍日前也去信香港特首梁振英，要求立即歸還政府資產。

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