不可以喜歡就拿走... 星國幽默歌曲討裝甲車

「歸還我的裝甲車」以方言、新加坡式英語的歌詞,搭配舊式方言歌曲旋律,「cannot suka suka take from me」是指不可以喜歡就拿走。(圖擷取自youtube)

2017-01-10 21:27

〔即時新聞/綜合報導〕新加坡9輛裝甲車遭香港政府扣留至今,星國民眾為此創作了一首歌「歸還我的裝甲車(Give me back my Terrex chia)」,曲調相當幽默,9日上傳網路後吸引逾萬人次觀賞。

綜合星媒報導,49歲的星國民眾Alvin Oon是一名創意娛樂領域人士,想藉這首原創歌曲嘗試緩解緊張局勢,這首歌以方言、新加坡式英語的歌詞,搭配舊式方言歌曲旋律,相當幽默。

歌詞寫道,「Why you take my Terrex Chia(為何你要拿走我的裝甲車)」、「A-neh kuan buay sai mah(這樣不行嘛)」、「cannot suka suka take from me(不可以喜歡就拿走)」等。

Alvin Oon說,他花了2天時間寫詞編曲、安排音樂錄製、編輯影片等。他說,希望能透過音樂讓每個人都後退一步,為了一個更美好世界互相親切友好。

去年11月底,一艘從高雄開往新加坡的貨輪在香港停靠時,星國9輛裝甲車遭港府扣留,該事更演變成外交風波,造成星、中兩國關係緊張。星國總理李顯龍日前也去信香港特首梁振英,要求立即歸還政府資產。

