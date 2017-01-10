韓富二代馬術國手 酒後毆人砸警車遭拘留

2017-01-10 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕韓國企業韓華集團的三子金東善，因是馬術國手且家境富裕，讓他擁有大批粉絲，但7日他卻在首爾一間酒吧喝醉，不只毆打酒吧員工，還踢壞警車、大鬧警局，警方當天就申請逮捕令將他拘留。

據《朝鮮日報》報導，韓國十大財團之一的韓華集團第三子金東善，7日晚間在一間首爾酒吧喝酒鬧事，不但跳上吧檯，還對酒吧員工抓頭、呼巴掌，隨後店家報警。當警方前來逮捕時，他竟然還破壞警車座椅、踢壞警車門框，態度傲慢又大鬧警局，警方當天就申請逮捕令，將他逮捕拘留。

金東善鬧事已不是第一次，這也讓韓華集團會長金升淵非常生氣，2010年金東善就有欲性騷擾酒店女員工及毆打保安的前科。

韓華集團會長金升淵也被爆上樑不正下樑歪，2007年曾帶二兒子金東元在娛樂場所與打手用鐵條毆打員工；2014更涉嫌侵占；去年12月，南韓8大財閥董座因朴槿惠親信門醜聞出席國會聽證會，金升淵也在其中。