痛斥朴槿惠是「叛徒」 南韓和尚自焚不治身亡

2017-01-10 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓64歲徐姓和尚7日在參加反總統朴槿惠抗議集會時自焚，醫院今（10）日表示，這名和尚已在週一（9日）晚間不治身亡。

綜合外媒報導，徐姓和尚痛斥朴槿惠是個「叛徒」，在慰安婦議題上，和日本政府達成協議，接受10億日元（約2.75億台幣）補償，7日晚間以自焚方式批評政府政策，敦促當局逮捕犯下「叛國罪」的朴槿惠。

徐姓和尚的臉部和身體受到嚴重燒傷，被送往首爾一家醫院進行治療，週一晚間因燒傷造成的多重器官衰竭，不幸身亡。

南韓佛敎曹溪宗的社會正義委員會在一份聲明中表示，徐姓和尚犧牲他的生命來傳達民眾的聲音，包括要求朴槿惠辭職，並希望不會再有此事發生，國家盡快穩定。