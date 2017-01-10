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愛妻男陪產卻遭開除 現在多家公司搶著要

奧斯汀一家人。（圖擷取自《哈芬登郵報》）

2017-01-10  20:45

〔即時新聞／綜合報導〕很多爸爸都希望生產時陪在老婆身旁，親眼目睹孩子的到來，不過美國一位男子卻因為到醫院陪產而被開除。不過消息傳開後，很多公司都表示，願意讓這位男子到他們公司上班。

綜合外媒報導，美國30歲男子奧斯汀（Lamar Austin）原本在一間保全公司上班，由於他還處在90天的試用期內，公司規定他應該要每天的24小時裡隨時待命。但奧斯汀的老婆琳賽（Lindsay）預計在1月1日生產，他於是在老婆生產前，到醫院陪了老婆2天。

保全公司知道奧斯汀沒有上班，而是選擇到醫院陪產後，就當場用簡訊將他開除。奧斯汀過去在試用期裡從沒曠職過，而且老闆傳簡訊開除他的那個晚上，正好就是他的兒子出生的晚上。不過奧斯汀說，他決定陪老婆生產，並不會因為失去工作而感到後悔。

許多網友都十分同情奧斯汀的處境，有人就在網路上為他發起募款活動，至今已募得超過7500美元（約24.2萬元新台幣）。許多公司更直接提供工作機會給奧斯汀，希望他能到公司上班。

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