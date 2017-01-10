籲勿忘納綷大屠殺 德國前總統逝世 享壽82歲
2017-01-10 20:32
〔即時新聞／綜合報導〕德國前總統赫爾佐克（Roman Herzog）曾推動德國經濟改革，並呼籲民眾勿忘納粹大屠殺，德國總統辦公室於當地時間週二宣布赫爾佐克逝世消息，享壽82歲。
《紐約時報》報導，德國現任總統高克（Joachim Gauck）於當地時間週二宣布赫爾佐克逝世消息，但並未詳細說明死因。
赫爾佐克於1987年起出任憲法法院院長，1994年當選成為德國總統，他在上任時適逢東西德合併不久，德國面臨嚴重的經濟問題，失業率高達雙位數，赫爾佐克當時將問題歸咎於官僚和制度問題，以及國民不願改變，他說：「悲觀主義成為國民的正常心態，那些打算延遲或阻止改革的人，需要知道國家將為此付出更大的代價。」呼籲國民放下悲觀主義並接受改革。
他也呼籲民眾勿忘納粹大屠殺，勇於面對國家的黑暗歷史，為悼念受害者，於1996年宣布，將每年1月27日訂定為紀念日，更於1944年華沙起義50周年出訪波蘭，尋求當地民眾寬恕。
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