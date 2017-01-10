極寒氣候等兩小時 她拍出「綠茶卷蛋極光」獲獎

2017-01-10 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名女攝影師，去年10月於美國阿拉斯加湖邊，在極冷的天氣中等候兩小時，並拍攝出這幅北極光照片，畫面極美、宛如「綠茶卷蛋」，被西班牙新聞及旅遊資訊組織評選為「2016年度最佳旅遊攝影作品獎」。

香港女攝影師Li Na Ngan為一名兼職旅遊和風景攝影師，由於曾在科技公司工作的關係，讓她有不少機會能夠到訪世界各地。光是在今年，她就已造訪過美國、挪威、丹麥、日本、台灣、韓國等地，而今年更計劃將前往美國的亞利桑那州及西伯利亞。

Li Na Ngan在去年10月在美國阿拉斯加湖邊拍攝下這幅極光照，她回憶當時真的是十分幸運，由於氣溫極低，身旁不少攝影同好皆打退堂鼓，剩她一人等候兩小時，終於捕捉到這幕極美的北極光，由於畫面貌似綠茶卷蛋糕，並依此命名為「綠茶卷蛋極光」。

這項網路票選由西班牙新聞及旅遊資訊組織《Spain Buddy》，於去年8月舉行年度最佳旅遊攝影比賽，透過網路投票方式評選，Li Na Ngan擊敗了另17幅入圍作品奪冠，深受網友喜愛。她表示，這次獲獎的獎金，會將部分捐贈給教育相關的慈善機構，剩於的則會留作未來繼續攝影的旅費之用。

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