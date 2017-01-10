曾在布吉納法索建小學 15年後...連加恩要蓋中學

在布國3年的替代役經歷，讓連加恩從此和這個國家牽繫在一起。（世界微光）

2017-01-10 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕2001年，台灣第一屆外交替代役男連加恩，在西非布吉納法索蓋孤兒院的故事，曾感動無數人，這些年來，他先後任職榮總、疾管局、衛生署駐非代表，4年前替國際路加組織工作至今，最近，40歲的他重訪布國，並透露計畫再為孩子們蓋一所中學！

《鏡周刊》報導，距離外交替代役結束的15年後，連加恩最近再訪布吉納法索，談及對這裡的第一印象，他說，「天上沒有半片雲，灰塵超多，眼目所及都是黃的...。」他當年擔任醫療團醫師，除懸壺濟世，還深入民間，發起垃圾換舊衣、幫部落挖水井的故事，最後一磚一瓦、成立孤兒院「霖恩小學」。

他表示，當時社工想建孤兒院的想法已有多年，從一開始樂觀預估只要60萬，最後花了1000多萬，期間不僅台灣外交部表達疑慮、當地政府也屢次刁難，卻沒讓他半途而廢，他曾說，「在布國的這些努力，不只是為了改變布國，也為了改變台灣的氛圍、環境和某些人對弱勢的想法。表面上看來，我們是將台灣的資源拿走，但其實我們是在創造下一代的思維和眼界。」

連加恩排除萬難蓋孤兒院的故事，後來被改編成公視連續劇《45℃天空下》，自傳《愛呆西非》也成為台灣小學生必讀書目，故事更被收錄進國中小教材，廣為人知，布國前總統頒給他騎士勳章，台灣則頒發睦誼外交獎章，因為他，台灣和布國的邦交更為親密。

孤兒院自2005年建成，10多年來，154名畢業生中，有70名通過當地小學學力測驗，其中65名學生更透過台灣教會繼續升學，這在全國識字率僅3成的布國已是了不起的成就，但他說：「就算首都機場變好、高樓大廈變多，我很難過一般老百姓的生活完全沒有進步。」

連加恩認為，要改變人民現狀，教育是翻轉的關鍵，如今，他計畫要在中學就讀率約2成的布吉納法索再建一所中學，讓孩子們從霖恩小學畢業後，可以無縫就讀，他說：「很多事不是我做的，錢不是我捐的，我只是成為渠道促成這件事，讓更多想幫忙的人有機會來幫忙。」讓來自各地的愛化成一顆顆希望的種子，在非洲大陸上結出果實。