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強國妹子直播嗑青蛙 網友看到頭皮發麻

北京一名女網友直播自己狂嗑青蛙的影片。（圖擷自YouTube）

2017-01-10  21:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京一名正妹直播大嗑青蛙的影片，只見她把一支支身形明顯未經加工的青蛙一隻隻吞下肚，讓網友看了頭皮發麻，直呼太反胃。

一名漂亮的北京正妹在網上直播自己吃飯的畫面，但她盤裡的不是一般大眾都能接受的精緻美食，而是一堆疑似只有川燙過的「青蛙」，女子先是夾起兩隻後，對著鏡頭說：「看看這是什麼」，隨後便開始大嗑起來，把一整隻身形「原汁原味」的青蛙往嘴裡塞，想到蛙肚內可能還有未經處理的內臟，就讓人頭皮發麻。

影片被微博不少網友轉載分享，更有大批網友留言表示：「美女吃青蛙，看的我忽然不想吃飯了」、「看著反胃」、「好噁心阿....」、「有人說看完不想吃飯，我看完從此不想再見到美女...」，也有中國網友指出影片來自一個減肥網站，該名女子似乎是為了減肥才會狂吃青蛙。

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  • 她把一隻隻身形明顯的青蛙狂塞進嘴裡，讓不少網友大喊噁心。（圖擷自YouTube）

    她把一隻隻身形明顯的青蛙狂塞進嘴裡，讓不少網友大喊噁心。（圖擷自YouTube）

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