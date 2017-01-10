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明仁天皇生前退位 日擬於2019元旦告別平成時代

2017-01-10  19:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇去年表態有意生前退位，日本政府隨即對此展開討論。據《產經新聞》報導，政府已研擬方案，預計在2019年1月1日舉行讓位儀式，明仁天皇正式退位，由皇太子德仁繼位，同時發布新年號。

目前規範日本皇室制度的「皇室典範」明訂，若天皇駕崩由皇嗣立即即位，並無天皇生前退位相關規定，若要達成生前退位必須透過修法。

明仁天皇去年年中表達生前退位的意願後，日本政府即召集專家學者召開多次會議商討後續作為。據指出，相關修法傾向「僅限一代」，但關於要增訂附帶規則或是直接修改規則，日本政府內部尚無共識。

報導指出，目前已在草擬德仁太子繼位後的新年號，相關法案預定3月提出，5月提交參眾兩院審查。退位選在元旦連假，是希望對國民生活造成的影響降到最小。

明仁天皇於1989年即位，年號平成，2018年剛好是平成30年。若明仁天皇於2019年元旦退位，新任天皇即位後將發布新年號，平成時代將正式結束。

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  • 日本明仁天皇去年表態有意生前退位。（法新社）

    日本明仁天皇去年表態有意生前退位。（法新社）

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