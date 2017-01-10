南韓東部海域撞船事故 7人落海4人失蹤
2017-01-10 18:49
〔即時新聞／綜合報導〕南韓東部海域今天2時許傳出一艘外籍商船和一艘韓籍漁船相撞，漁船上7人落海的意外事件，南韓浦項海洋警備安全署據報出動船艇及直升機前往救援，目前已救起3人，但仍有包含1名中國人在內的4名落海漁工失蹤待援。
根據《韓聯社》報導，南韓廣尚北道浦項市九龍浦東側22英里處海域，今天下午2時許，一艘2.3萬噸級的外籍商船和74噸級南韓漁船，不明原因發生相撞的意外，漁船上的7名船員落海。
浦項海洋警備安全署據報緊急派遣兩搜警備艇和直升機、海警搜救隊趕赴現場救援，目前已救起1名越南漁工及2名南韓漁工，但仍有3名南韓漁工及1名中國漁工失蹤仍待救護人員搜尋。
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