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小鹿身陷凍河無法脫身 3暖男即刻救援

2017-01-10  21:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國有隻小鹿疑似被肉食動物獵捕，導致牠在逃跑的過程中不慎失足掉落結凍的河面，小鹿在凍河上幾乎無法站起、行走，只能用腹部貼著河面緩慢移動，當地的救援人員獲報後連忙到場協助，才讓小鹿成功脫困。

《每日郵報》報導，在康乃狄克（Connecticut）當地時間週一時，有人報案稱小鹿受困在結凍的河面上，已經有好幾個小時，牠無法靠自身的力量脫困。

3名救援人員獲報到場，其中1人綁著繩子下去凍河，其餘2人則在岸邊協助，小鹿看到救援人員驚慌地想要逃離，不過牠根本無法移動，救援人員趁機把小鹿拉到布的上面，也用另外一條布蓋住小鹿的頭，讓牠保持冷靜，再將小鹿拖回岸邊。

最後3人同心協力，終於把小鹿給救起，小鹿上岸後一溜煙地跑進了樹林，成功挽救了一條生命。

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  • 美國有隻小鹿意外受困於凍河，3名暖心的救援人員成功解救了牠。（圖擷取自每日郵報）

    美國有隻小鹿意外受困於凍河，3名暖心的救援人員成功解救了牠。（圖擷取自每日郵報）

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