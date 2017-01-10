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男跳軌輕生被撞飛 屍身砸傷月台候車女

2017-01-10  19:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京有名28歲的男子在8日晚間跳軌輕生，遭疾駛而來的列車當場撞飛，但其中一部分屍身卻飛到了月台上，不偏不倚砸中了在月台等車的女子，雖然該名女子傷勢不重，但卻飽受驚嚇。

日本警方指出，事件發生在京濱急行電鐵的雜色車站，該站位於東京都大田區，當天晚上8點半左右，男子突然在列車進站時跳下軌道輕生，導致他當場身亡。

但男子的一部分屍身卻飛到了月台上，砸中了一名21歲女子，造成女子的頭、手輕傷，雖然傷勢不重，不過她精神嚴重受創，飽受驚嚇。

不過這不是首次有人跳軌輕生波及到他人的事件，在2011年時，有名女子在JR總武本線小岩站跳軌，她被列車撞飛至月台的超商，屍體撞破了超商的玻璃門，導致4名顧客受傷。

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  • 日本東京有男子在8日晚間跳軌輕生，撞上男子的列車擋風玻璃碎裂。（圖擷取自推特）

    日本東京有男子在8日晚間跳軌輕生，撞上男子的列車擋風玻璃碎裂。（圖擷取自推特）

  • 日本東京有男子在8日晚間跳軌輕生，波及到月台上無辜的女乘客。（圖擷取自NNN）

    日本東京有男子在8日晚間跳軌輕生，波及到月台上無辜的女乘客。（圖擷取自NNN）

  • 跳軌輕生男子的屍體，撞傷了在月台上的女子。（圖擷取自NNN）

    跳軌輕生男子的屍體，撞傷了在月台上的女子。（圖擷取自NNN）

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