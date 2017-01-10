墨西哥出現罕見「雙頭嬰」 存活率最高僅25％
2017-01-10 18:52
〔即時新聞／綜合報導〕生出「連體嬰」是相當罕見的情形，墨西哥日前就傳出這樣的案例，一對連體嬰，彼此共用著身體與器官，唯獨只有頭部與大腦是分離的，模樣相當奇特。
根據《每日郵報》報導，墨西哥契瓦瓦州（Chihuahua）華雷斯城（Juarez）這對連體嬰出生時的模樣，被醫護人員拍了下來上傳至網路，從影片中可以看到，這對新生兒，雖然各自擁有一顆完整的頭，但卻是共用著身體、雙臂和雙腿，且就連內臟也是共用。當地的醫生表示，出現共用身體的連體嬰案例真的相當罕見，會持續觀察。
根據美國馬里蘭大學醫學院統計，生出共用身體器官的連體嬰機率是20萬分之一，且出生後還能存活的機率最高僅有25%。專家表示，連體嬰不能存活的原因，主要是他們的器官無法支持他們身體的需求。
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