警方誤認貓砂是冰毒 初步檢測結果竟是這樣…

2017-01-10 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕許多養貓的人平時都會準備要替換的貓砂，不過美國一名男子最近卻因貓砂而惹上麻煩。警方誤認男子車中的貓砂為冰毒，將他逮捕並關起來3天。

綜合外媒報導，美國德州24歲男子羅斯（Ross Lebeau）日前開車被警方攔下臨檢，警察在他車中搜出一包可疑物品，懷疑那是冰毒。羅斯於是遭警方以持有非法物品的罪名逮捕，並被關起來長達3天。

警方最早對該包物品進行檢驗時，初步結驗結果指出那確實是冰毒，然而在進一步調查後，警方卻發現，那包可疑物品其實根本是貓砂。

羅斯對警方的處理相當不滿，他認為，警方應該要給他一個道歉。不過當地警察局的警長表示，他們所做的一切都只是按照規定的程序，在他們將可疑物品送給科學研究院檢查，確認不是毒品後，就已經撤除對羅斯的懲罰了。

許多網友看到警方將貓砂誤認為冰毒都忍不祝發聲熱烈討論，有人直言，「為什麼最初的檢驗結果會將貓砂辨識為冰毒？」、「太誇張。」也有網友指著羅斯被捕時的罪犯照表示，「他臉上寫著：這些警察根本是白癡。」

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