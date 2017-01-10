| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓東部海域撞船事故 7人落海4人失蹤 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

警方誤認貓砂是冰毒 初步檢測結果竟是這樣…

2017-01-10  18:35

〔即時新聞／綜合報導〕許多養貓的人平時都會準備要替換的貓砂，不過美國一名男子最近卻因貓砂而惹上麻煩。警方誤認男子車中的貓砂為冰毒，將他逮捕並關起來3天。

綜合外媒報導，美國德州24歲男子羅斯（Ross Lebeau）日前開車被警方攔下臨檢，警察在他車中搜出一包可疑物品，懷疑那是冰毒。羅斯於是遭警方以持有非法物品的罪名逮捕，並被關起來長達3天。

警方最早對該包物品進行檢驗時，初步結驗結果指出那確實是冰毒，然而在進一步調查後，警方卻發現，那包可疑物品其實根本是貓砂。

羅斯對警方的處理相當不滿，他認為，警方應該要給他一個道歉。不過當地警察局的警長表示，他們所做的一切都只是按照規定的程序，在他們將可疑物品送給科學研究院檢查，確認不是毒品後，就已經撤除對羅斯的懲罰了。

許多網友看到警方將貓砂誤認為冰毒都忍不祝發聲熱烈討論，有人直言，「為什麼最初的檢驗結果會將貓砂辨識為冰毒？」、「太誇張。」也有網友指著羅斯被捕時的罪犯照表示，「他臉上寫著：這些警察根本是白癡。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方將羅斯車上的貓砂，誤認為是冰毒。（圖擷取自《Metro》）

    警方將羅斯車上的貓砂，誤認為是冰毒。（圖擷取自《Metro》）

  • 羅斯被捕時的罪犯照。（圖擷取自《Metro》）

    羅斯被捕時的罪犯照。（圖擷取自《Metro》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冰毒 毒品 貓砂
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：警方誤認貓砂是冰毒 初步檢測結果竟是這樣…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.