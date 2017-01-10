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全球最不準時航空 中國4家航空公司上榜

2017-01-10  18:34

〔即時新聞／綜合報導〕班機是否準時是不少旅客考量是否搭乘的重點之一，民航飛行數據公司FlightStats日前公布2016年全球最不準時的10家航空公司，有4家中國的航空上榜，全球最準時航空則是荷蘭皇家航空（KLM），誤點率僅11.47%。

《彭博》報導，FlightStats整合500個不同來源的數據，整理出去年全球最準時的10家航空公司和最不準時的10家航空司。誤點率最低的前3名為荷蘭皇家航空，11.47%、西班牙國家航空（Iberia），11.82%、日本航空（JAL），12.2%。

誤點率最高的航空公司前3名為以色列航空（El Al），56%、冰島航空（Icelandair），41.05%、印度航空（Air India），38.71%。中國有4家航空上榜最不準時，分別是中國東方航空、香港航空、中國國際航空及海南航空，名列6、7、8及10名。

FlightStats的航空和分銷副總裁黑澤爾（Jim Hetzel）表示，去年準點率是目前最好的數據，「隨著航空業競爭越來越大，整體表現有很大的提高」。他說，準點率已成為航空公司的主要賣點。

全球最準時航空-誤點率

1.荷蘭皇家航空-11.47%

2.西班牙國家航空-11.82%

3.日本航空-12.2%

4.卡達航空-13.66%

5.奧地利航空-14.26%

6.全日空-14.46%

7.新加坡航空-14.55%

8.達美航空-14.83%

9.巴西LATAM航空-14.93%

10.澳洲航空-15.7%

全球最不準時航空-誤點率

1.以色列航空-56%

2.冰島航空-41.05%

3.印度航空-38.71%

4.菲律賓航空-38.33%

5.韓亞航空-37.46%

6.中國東方航空-35.8%

7.香港航空-33.42%

8.中國國際航空-32.73%

9.大韓航空-31.74%

10.海南航空-30.3%

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  • 中國有4家航空上榜最不準時，分別是中國東方航空、香港航空、中國國際航空及海南航空，名列6、7、8及10名。（彭博）

    中國有4家航空上榜最不準時，分別是中國東方航空、香港航空、中國國際航空及海南航空，名列6、7、8及10名。（彭博）

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標題：全球最不準時航空 中國4家航空公司上榜


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