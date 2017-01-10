WHO：吸菸令全球經濟年損32兆

2017-01-10 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）與美國國家癌症研究所（NCI）今聯合發布報告，指出吸菸使全球經濟每年付出超過1兆美元（約新台幣32.2兆元）的成本，包括醫療照護、生產力降低等代價。

《路透》報導，此金額遠遠超越全球菸草稅的收入，WHO估計2013至2014年間的菸草稅收入約2690億美元（約新台幣8.6兆元）。

研究並指出，在西元2030年前，因抽菸死亡的人數將從如今的每年600萬人，增至每年800萬人，且超過80%的死亡人口集中在中低收入國家。

全球約有8成的吸菸人口居住在中低收入國家，雖然全球吸菸率有下降趨勢，但抽菸的總人口卻逐漸攀升。醫學專家認為，抽菸名列全球可預防的死亡原因第一位。

此份研究由70餘名專家共同完成，報告中指出：「政府憂心控管菸草會對經濟產生負面影響，但證據顯示這並不合理。科學證據很清楚，現在是該採取行動了。」