中國恨得牙癢癢的薩德 日本防衛大臣也要看看

日本防衛大臣稻田朋美週四將訪問關島，考察美軍的薩德系統。（路透）

2017-01-10 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣稻田朋美週四（12日）將訪問關島，考察美國安德森空軍基地的「戰區高空防禦飛彈」（THAAD，簡稱薩德）。稻田朋美今天表示，日本目前無引進薩德的具體計畫，但未來不排除做為因應北韓進逼的措施。

稻田朋美今天在例行記者會上被問到，日本政府是否考慮引進薩德？她回答，現階段沒有具體計畫，但考慮到北韓持續開發導彈系統，未來有可能引進這種新設備，做為加強飛彈防衛的對策。

稻田也談到日本駐釜山領事館前被設置慰安婦銅像一事，她表示，強烈抗議韓方違反日韓慰安婦共識，呼籲韓方撤除銅像。

稻田原本計劃去年12月訪問關島，但因應日本國會會期延長，參訪計畫順延到本週。

韓國去年年中同樣以「防禦北韓」為由與美國合作，在星州郡部署薩德，但由於薩德系統的高性能雷達不僅能監視北韓，也能監視中國東北地區的軍事設施，引發中國官方強烈不滿，據傳以打壓韓國藝人的「限韓令」等措施反制韓國。