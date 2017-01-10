美國也有機車雇主 主動給男客吸管要罰錢

2017-01-10 17:37

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國佛羅里達州雷克蘭的一家越南菜餐廳近日在網路上爆紅，原因不是該餐廳的食物有多道地好吃，而是雇主針對各種瑣碎小事增訂帶有罰款的雇用合約，還強迫員工簽名。

根據被人張貼到網路上的「西貢小館」（Saigon Bistro）雇用合約，員工上班時不得使用手機、男客人若未要求不得主動提供吸管、清桌面與補充調味料罐等非侍應工作也要做，以及要對所有客人說「嗨」與「再見」，沒做到就要罰25美分到20美元（約台幣8元到638元），金額依違規項目而不同，通常錯愈多次就會罰愈多。罰金將會放入一個用途不明的「錯誤」罐。

代表西貢小館發言的餐廳員工塞茨說，老闆會要求員工簽名是因為老闆在場時員工會遵守規定，但不在場就沒人理；女員工羅素控訴她因為不肯簽這份看起來不合法的合約就被炒魷魚，但塞茨說，羅素是拒簽後自己主動辭職的。