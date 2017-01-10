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南韓醜聞風暴 崔順實拖延戰 無視法庭拒答辯

2017-01-10  16:48

〔編譯周柏憲／綜合報導〕南韓總統朴槿惠的長期友人、身陷南韓大型腐敗醜聞風暴核心的崔順實，今日（10）拒絕在朴槿惠的總統彈劾案庭審上出庭作證，南韓國會議員直指此為拖延戰術。

美聯社報導，崔順實為朴槿惠的親信，南韓憲法法院期望得到崔順實的口供，但崔順實無視法庭、向庭上遞交表示無法出庭作證的文件。其他兩位據信與崔順實同流合污的前總統親信表示，他們得準備自己的受審，因此拒絕出庭作證。

作為彈劾案庭審檢查官的國會議員懷疑，朴槿惠的律師團控制證人，以此作為拖延戰術，「3位證人都拒絕出庭作證，應該是事先計畫好的。我們認為，有隻看不見的手在搞鬼。」

崔順實涉嫌利用與朴槿惠的關係從大企業得到好處、非法干預國政，目前正在受審。

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  • 南韓憲法法院今審理朴槿惠彈劾案，但崔順實（圖片低頭者）與其他兩位證人皆拒絕出庭作證。（美聯社）

    南韓憲法法院今審理朴槿惠彈劾案，但崔順實（圖片低頭者）與其他兩位證人皆拒絕出庭作證。（美聯社）

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