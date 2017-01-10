今逢世越號沉沒1000日 朴槿惠：當天只花20分鐘做頭髮
2017-01-10 15:41
南韓總統朴槿惠在世越號沉沒當日消失七小時，朴槿惠律師團聲稱，朴因身體不適在官邸工作，不斷接受報告與下達指令。圖為朴槿惠在4月29日出席世越號罹難者的追悼會。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕2014年4月16日南韓世越號沉沒，今（10）日恰逢失事1000日。南韓總統朴槿惠事發當時消失7小時，外界懷疑朴當時因打美容針、做頭髮怠誤搜救時機。朴槿惠律師團今日在總統彈劾案庭審上向憲法法院提交答辯狀，稱朴當時因身體不適留在官邸工作。這是朴槿惠首次用具有法律效力的文件反駁傳聞。
韓聯社報導，朴槿惠的律師團表示，青瓦台國家安保室於當日上午10時許向朴槿惠彙報世越號沉船消息，朴槿惠在10時15分致電時任國家安保室室長金章洙了解事故情況，22再次打給金章洙，下令搜救全部遇難人員。報導指出，律師團未拿出證明朴槿惠的相關通電證據。
朴的律師團也說，朴槿惠當日整個上午到下午都在官邸不時接受沉船事故的相關報告並下達指示，在此過程中有關機關的報告有不符合事實的情況，加上部分媒體的誤報，讓南韓全國陷入一片混亂，但朴槿惠為指揮搜救工作盡其所能。
下午3時35分左右只花了20分鐘整理頭髮，並在5時15分許訪問南韓「中央災難安全對策本部」。朴回到青瓦台後繼續接受報告，到了晚間11點30分決定親訪事發地點。
憲法法院認為，該答辯狀的內容未滿足法院要求，尚需補充。
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