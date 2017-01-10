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日漫《進擊的巨人》編輯 涉嫌殺妻被捕

知名日漫《進擊的巨人》編輯涉嫌殺妻被捕。（圖擷取自YouTube）

2017-01-10  16:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本男子朴鐘顯是出版巨頭《講談社》員工，曾為知名漫畫《進擊的巨人》編輯，但卻涉嫌在去年8月9日殺害妻子，還向警方謊稱妻子自殺，今天在自宅遭到逮捕。

綜合日媒報導，現年41歲的朴鐘顯為韓國裔人士，曾經參與漫畫《進擊的巨人》之編輯工作，現在雜誌《晨報》（モーニング）擔任編輯次長。

去年8月9日，朴鐘顯的38歲妻子在家中死亡，他報警聲稱一回到家就看到妻子倒在玄關，但法醫解剖發現死者脖子有勒痕，朴鐘顯於是向警方改口說妻子上吊自殺。由於朴鐘顯供詞反覆，警方起疑進而追查出朴涉嫌重大，今天以涉嫌殺人的罪名將他逮捕。

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