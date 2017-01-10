新技術遭竊！電競廠「雷蛇」祭懸賞抓商業間諜
2017-01-10 15:34
〔即時新聞／綜合報導〕日前在美國拉斯維加斯舉辦的2017消費電子展（CES）中，電腦公司「雷蛇」（Razer）所展示的三螢幕筆電受到關注，沒想到這台電腦竟然遭到偷竊，雷蛇公司已發出懸賞，要將這名竊賊繩之以法。
為配合時下遊戲直播趨勢，雷蛇研發攜帶型筆電「Project Valerie」，可一次使用三個17吋螢幕，並搭配標準電競筆電規格。
但執行長陳明亮在臉書上表示，這台備受矚目的筆電已經遭竊，強調這台筆電是團隊經年累月的研發成果，公司認定這屬於「商業間諜」事件。根據《BBC》報導，雷蛇發言人表示，公司已懸賞2.5萬美元（約台幣80萬），懸賞能辨認竊賊身分或能將其定罪的訊息。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- iPhone10週年 當年曾被微軟巨頭大肆嘲笑....
- 又有俄國外交官死亡 駐希臘官員陳屍寓所
- 測試「蜂群」無人機 美軍方：使我們領先對手
- 美艦警告射擊 嚇阻伊朗快艇接近
- 英研究：酒吧小酌一番 有益身心健康
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 新春遇舊仇家 J.湯瑪斯搶頭彩
- 運將好心借錢 她卻找鎖匠開鎖偷錢
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 《國際現場》中信、凱雷 接下中港麥當勞
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 七星劍頂天立地2周 眭澔平：都結蜘蛛絲了
- NBA》「時候到了」 阿根廷老將今宣布退休
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 證券行情表、證券表格
- 林明昇：興航招標處分飛機 30到40家業者有興趣
- 柯建銘自訴告馬英九 北院、北檢審查偵辦中
- 22藍委相挺 吳敦義展黨內實力
- 男星假戲真做 當著人妻老公面前喊「我愛妳」
- 兼具環教、觀光功能 石岡壩管理中心 新建工程動土
- （影音）余文樂為了操出大肌肌 哽咽「晚餐只有6顆藍莓」
- 鬆口氣！ 台北農產聲明：春節前不怠工！
- 跟蹤女生辯追愛 法官打臉
- 《台股青紅燈》賓士的台灣奇蹟
- 不敵高鐵吸客 日統4路線將停駛
- 疑病痛纏身 老婦陽台上吊亡
- 民主街拓寬 秀水綠隧留原地
- 一例一休增上億人事成本 昇恆昌董座：保證不減薪、不裁員
- 中職》手肘韌帶輕微撕裂傷 蘇智傑開季先擔任DH
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 獨居老人變志工生力軍 勁歌熱舞不輸年輕人
- 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳
- 春節澎湖班機 民航不足軍機將支援
- 女星吹酒測器「口氣差」 警察瞬間結屎面
- 淡水今晨低溫13.6度 週五還有冷氣團來襲！
- 自由廣場》一例一休符合綠色經濟發展方向
- 立院二讀電業法 開放綠電直供
- 台股收盤上漲7.22點 報9349.64點
- 產品轉型有成 網通股營收上衝
- 網買陳綺貞簽名照被要求先付款 買家憤寫「白痴」挨告
- 機捷直達車拆座位 增行李空間
- （影音）楊丞琳謝絕合作李榮浩 自立門戶也不向他諮詢
- 南市勞工局長扮財神 媒合就業
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新技術遭竊！電競廠「雷蛇」祭懸賞抓商業間諜
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分