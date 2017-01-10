新技術遭竊！電競廠「雷蛇」祭懸賞抓商業間諜

2017-01-10 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕日前在美國拉斯維加斯舉辦的2017消費電子展（CES）中，電腦公司「雷蛇」（Razer）所展示的三螢幕筆電受到關注，沒想到這台電腦竟然遭到偷竊，雷蛇公司已發出懸賞，要將這名竊賊繩之以法。

為配合時下遊戲直播趨勢，雷蛇研發攜帶型筆電「Project Valerie」，可一次使用三個17吋螢幕，並搭配標準電競筆電規格。

但執行長陳明亮在臉書上表示，這台備受矚目的筆電已經遭竊，強調這台筆電是團隊經年累月的研發成果，公司認定這屬於「商業間諜」事件。根據《BBC》報導，雷蛇發言人表示，公司已懸賞2.5萬美元（約台幣80萬），懸賞能辨認竊賊身分或能將其定罪的訊息。