紅色資本中信入主 中國麥當勞變「國有企業」
2017-01-10 14:39
中國麥當勞由國企中信集團買下。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕全球速食龍頭麥當勞（McDonald’s）標售亞洲區業務特許經營權，台灣區經營權由仰德集團第三代、國賓飯店總經理李昌霖出線，中國及香港部分則由美國凱雷投資集團（Carlyle）與中國中信集團（Citic）組成的團隊拿下，整個收購案預計在今年夏天完成。
麥當勞亞洲業務資產從直營轉向「授權發展（developmental licensee）」模式，繼去年宣布標售台灣和日本的經營權後，今年3月再宣布標售中國、香港2600家門市的經營權。中、港業務的競標者包括分別與中國超市、超商業者物美集團、格林豪泰酒店集團合作的美國德太（TPG）、貝恩投資集團（Bain），但中國區業務仍由國有企業中信集團拿下。
中國麥當勞此次賣出，中信出資約6.65億美元（約台幣213.8億元）取得52％股份，另由凱雷與麥當勞母公司分占28％、20％股份。據指出，中國中信集團由「紅色資本家」榮毅仁於1979年創立，係中國前領導人鄧小平親自倡導、批准，是典型的國有企業，換言之，未來中國麥當勞也將成為政府是最大股東的「國企」。
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