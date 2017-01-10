美動用三角洲部隊突襲 擊斃25名IS份子

美軍「三角洲部隊」於當地時間8日在敍利亞代爾祖爾進行一場突襲行動，總共殺死了25名IS武裝份子。（圖截自網路）

2017-01-10 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰日前在各方協調下達成停火協議，各國目前正積極對抗伊斯蘭國（IS）。有外媒報導指出，美軍「三角洲部隊」於當地時間8日在敍利亞代爾祖爾（Deir ez-Zor）進行一場突襲行動，總共殺死了25名IS武裝份子。

綜合外媒報導，美軍「三角洲部隊」在這場突襲中使用了4架直升機，行動的目標是企圖活捉一名IS領袖，經過雙方激烈交火後，三角洲部隊一共擊斃25名IS武裝分子，其中1人即是原先要活捉的目標領袖。美國國防部9日證實這項消息，即便當初的目標是把該名領袖活捉，但他們仍稱突擊行動相當成功。

敘利亞人權觀察組織則表示，這場行動在短短兩個小時內就結束，雖然不清楚美軍的行動目標為何，但一些地方人士指出，當地有個祕密監獄，突襲行動很可能是為了搶救人質。