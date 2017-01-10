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聯合國新任秘書長談2017 全球3大挑戰待解決

2017-01-10  14:02

〔即時新聞／綜合報導〕今年1月甫上任的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），今點出2017全球面臨3大挑戰，包括和平與安全、促進經濟發展，以及對抗氣候變遷，還提到為讓組織更順利運作，聯合國內部將進行組織改造，以簡化、權力下放，增加彈性發展取代程序與官僚。

《中央社》報導，針對全球3大挑戰，古特瑞斯主要聚焦在「和平與安全」的議題，他提到，現今國際社會最大憾事，是未能防止衝突、維護全球安全，力促2017年，全球應透過強大組織機構、更具韌性的社會，採取更多外交、和平手段，因應危機。他呼籲，全球應將人權列於施政首位，並確保女性免於暴力與歧視。為防止政策失敗，他也期盼各國提升調解與仲裁力道。

古特瑞斯還強調，為取代以往被人詬病的程序與官僚，聯合國有必要進行組織改造，強調「簡化、權力下放與彈性」，並營造「責任制、堅強管理及有效保護告密者」的文化。

新任聯合國秘書長古特瑞斯，曾任葡萄牙總理、聯合國難民事務高級專員，今年1月甫正式就任，展開為期5年任期。

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  • 今年1月甫上任的聯合國秘書長古特瑞斯，今點出2017全球面臨3大挑戰。（歐新社）

    今年1月甫上任的聯合國秘書長古特瑞斯，今點出2017全球面臨3大挑戰。（歐新社）

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