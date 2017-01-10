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買貓想退遭拒 強國惡女將貓剝皮丟店門

貓咪生前可愛模樣。（圖取自網路）

2017-01-10  11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳出殘酷殺貓事件，起因竟然只是寵物店不讓顧客退貓，客人便將貓剝皮殺死，棄屍店門。

《澎湃新聞》報導，這起慘案發生在中國雲南省麗江市，寵物店主人表示，一名女子到店裡買貓後，因為養不起想退貓。店家表示非健康問題不可退，但店裡若有位置，可以幫忙將貓放在店裡轉賣。

報導指出，當時該名女子答應，也沒有和店家發生爭吵，當天晚上店家卻在門口發現一個袋子，裡面裝著被剝皮的貓屍。警方目前已介入調查。

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  • 慘遭剝皮殺害。（圖取自網路）

    慘遭剝皮殺害。（圖取自網路）

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