「格鬥不算是藝術」 梅姨的言論讓格鬥界怒了！
2017-01-10 10:56
梅莉史翠普在領獎時批評川普，其言論引發部分人士不滿。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕奧斯卡影后梅莉史翠普於昨日領取金球獎終身成就獎，她在致詞時，將砲火對準美國共和黨總統當選人川普，在過程中，提到「格鬥並不是藝術」，這讓許多格鬥從業人員大感不滿，紛紛在網路上砲轟。
梅姨在昨日發表感言時說，「這裡聚集許多外來民族，如果將他們趕走的話，你只能看到美式足球和綜合格鬥，那並不能算是藝術。」藉此諷刺川普對外來移民不友善的態度。
這樣的發言不僅受到川普強硬回擊，許多從事綜合格鬥（MMA）的選手和人士，也紛紛在推特上開砲，UFC主持人奧莉維亞（Megan Olivi）寫到，「一個人在談論不要歧視時，他的論點竟是建立在歧視一整個專業團體之上，這實在是一件很詭異的事情。」
「Bellator MMA」執行長寇克發表聲明，強調MMA運動員來自各個不同的國家，不斷地磨練自己的武藝，公司所有人都支持並以他們的技藝為榮。他也向梅姨發出邀請，希望她能在21日到加州論壇體育館做客，「妳將會明白MMA是一名藝術，它所呈現的是全球頂尖格鬥家的對抗。」
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