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中國前高官在美蓄奴工 竟要求在豪宅「坐牢」

2017-01-10  11:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國前外交官鐘丹（Dan Zhong）因強迫中國移民做奴工而於美國紐約遭逮，目前被關在紐約布魯克林大都會拘留中心。他日前申請保釋遭拒，近日又提出要「砸錢買自由」，再度引起輿論及司法界熱議。

綜合外媒報導，現年46歲的前中國外交官鐘丹涉嫌強迫中國移民當奴工，於去年11月9日被捕，遭控「強迫勞工陰謀罪」。擁有陣容強大律師團的他，去年底提出申請，希望能以1000萬美金（逾3.2億新台幣）的高額保釋金交保候傳，但遭法官駁回。

鐘丹最廣為人知的身分，是中國億萬富翁、日林實業集團董事長王文良的姪子。去年鐘丹提出1000萬美元保釋金要求保釋時，檢方認為，以王文良的財力，可以輕易提供鉅額保釋金幫姪子逃離司法究責，而鐘丹現雖失去外交豁免權，但仍可輕易躲到中國領事館中。

消息人士指出，鐘丹近日計畫向法院申請軟禁於新澤西州的豪宅中，為了滿足軟禁的條件，他不惜砸下重金，雇用專業的保全公司「Guidepost Solutions」，每月預計將花費超過14.4萬美金（約新台幣462萬元）。此外，他還承諾會在家中安裝警鈴、監視器等設備，讓保全公司對他進行24小時全天監視。

對此，檢方提出嚴正抗議，稱該保全公司過去風評不佳，而「軟禁」亦無法真正限制罪犯行動；美國法界許多法官對「軟禁」的要求亦表態反對，認為這要求非常不合理，因為其助長促進不公平及不平等待遇的風氣，而且嫌犯也可能藉此脫逃。不過，有鑒於法官曾駁回了鐘丹的保釋要求，這次他的軟禁申請是否能獲批准，還需等到下週一開庭才能得知。

布魯克林的另一名聯邦法官枷蘿飛斯（Nicholas Garaufis）去年亦曾數度駁回高額保釋申請。知名科技公司的前CEO亞歷山大（Jacob Kobi Alexander）因涉嫌證券詐騙案而遭羈押，期間他曾數度申請以2500萬美金（約新台幣8億元）的高額保釋金要求保釋，卻屢屢遭枷蘿飛斯駁回，「別再（拿這些事）煩我了」，枷蘿飛斯淡淡說道，「我不是昨天才出生的！」

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  • 涉案遭押的中國前外交官鐘丹（左3）去年底申請保釋遭駁，近日又傳將砸錢申請「軟禁」於自家豪宅。（圖擷取自《紐約每日新聞》）

    涉案遭押的中國前外交官鐘丹（左3）去年底申請保釋遭駁，近日又傳將砸錢申請「軟禁」於自家豪宅。（圖擷取自《紐約每日新聞》）

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相關關鍵字： 中國 土豪 奴工 砸錢 豪宅 軟禁 高官
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標題：中國前高官在美蓄奴工 竟要求在豪宅「坐牢」


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