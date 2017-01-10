| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
李妍憬與小黃運將互毆 雙方均傷害罪嫌起訴 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

韓世越號沈船當天打美容針？朴槿惠今天揭密

2017-01-10  09:34

〔即時新聞／綜合報導〕2014年韓國世越號沈船造成近 300人死亡，震撼國際，但當天應該坐鎮指揮救援行動的韓國總統朴槿惠卻「失蹤」7個小時，被批判貽誤救援，成為她遭國會彈劾的原因之一，朴槿惠將在今天向憲法法院提交答辯狀，說明她那7小時行蹤。

《韓聯社》報導，坊間懷疑，朴槿惠當天是打美容、做頭髮，以致貽誤搜救時機。今天正好是世越號沈船第 1千天，朴槿惠要交代的行蹤包括公務和私事，而且要仔細到每一分鐘。

廣告
  • 南韓總統朴槿惠今天將向法院說明，世越號沈船當天她的行蹤。（資料照，美聯社）

    南韓總統朴槿惠今天將向法院說明，世越號沈船當天她的行蹤。（資料照，美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世越號 朴槿惠 美容針
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：韓世越號沈船當天打美容針？朴槿惠今天揭密


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.