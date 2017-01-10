韓世越號沈船當天打美容針？朴槿惠今天揭密

2017-01-10 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕2014年韓國世越號沈船造成近 300人死亡，震撼國際，但當天應該坐鎮指揮救援行動的韓國總統朴槿惠卻「失蹤」7個小時，被批判貽誤救援，成為她遭國會彈劾的原因之一，朴槿惠將在今天向憲法法院提交答辯狀，說明她那7小時行蹤。

《韓聯社》報導，坊間懷疑，朴槿惠當天是打美容、做頭髮，以致貽誤搜救時機。今天正好是世越號沈船第 1千天，朴槿惠要交代的行蹤包括公務和私事，而且要仔細到每一分鐘。